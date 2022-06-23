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انخفاض معدل البطالة في النرويج خلال شهر أبريل الماضي

د ب أ
نشر في: الخميس 23 يونيو 2022 - 11:15 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يونيو 2022 - 11:15 ص

أظهرت بيانات مكتب الاحصاء النرويجي اليوم الخميس انخفاض معدل البطالة خلال شهر أبريل الماضي.

وتراجع معدل البطالة إلى 2. 3% في أبريل الماضي مقارنة بـ 3. 3% في يناير الماضي.

ويذكر أن معدل البطالة لشهر أبريل الماضي يرصد متوسط البطالة من مارس حتى مايو، والمعدل لشهر يناير الماضي يعكس متوسط معدل البطالة من شهر ديسمبر حتى فبراير الماضيين.

وكان معدل البطالة قد بلغ 1. 3% في مارس الماضي.

وتراجع عدد العاطلين إلى 93 ألف شخص في أبريل الماضي مقارنة بـ98 ألف شخص.

وارتفع عدد العاملين إلى 859. 2 مليون شخص في أبريل مقارنة بـ836. 2 مليون في يناير الماضي.


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