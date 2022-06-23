إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي خلال مواجهات جنوب بيت لحم

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة، إن شابا، 23 عاما، أصيب برصاصة في البطن، يعاني من نزيف حاد، وتم نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وحالته خطيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن "قوة خاصة اقتحمت المخيم بسيارة مدنية، تبعتها قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ونشرت القناصة على أسطح المنازل".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن منسق لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم، محمد الجعفري، قوله إن "مواجهات اندلعت في حارة الولجية على الشارع الرئيسي القدس الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان"، موضحا أن المواجهات ما زالت مستمرة.