إنتاج ليبيا النفطي يعاود التراجع بعد قيام الواحة بإغلاق حقول

عاود إنتاج ليبيا من النفط التراجع مرة أخرى بعدما اضطرت شركة الواحة للنفط، وهي شركة تقع في شرق البلاد، إلى إيقاف عملياتها بالكامل تقريبا، في ظل احتجاجات سياسية تشهدها محطات التصدير التي تستخدمها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الإنتاج اليومي للشركة تراجع إلى خمسة آلاف برميل فقط، مقابل 280 ألف برميل الأحد الماضي. وقدّرت الوكالة أن هذا يعني أن إجمالي إنتاج ليبيا العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ربما يقل عن 600 ألف برميل يوميا.

وكانت ليبيا تضخ 1.2 مليون برميل يوميا حتى منتصف أبريل، عندما أدت احتجاجات واسعة إلى إغلاق موانئ وحقول.