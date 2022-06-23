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يعتزم البنك المركزي المكسيكي اليوم الخميس رفع معدل الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى 7.75%، فيما يعد أعلى مستوى للفائدة منذ نحو ثلاثة أعوام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذه سوف تعد أكبر زيادة لمعدل الفائدة منذ أن تبنى البنك سياسة معدل التضخم المستهدف عام 2008.

ويأتي رفع معدل الفائدة تماشيا مع الخطوة التي اتخذها بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي الأسبوع الماضي، فيما يعد أكبر سحب للتحفيز النقدي في أمريكا منذ عام 1994.

وتعاني الدولتان من ارتفاع معدل تضخم أعلى من الهدف المستهدف لديهما، كما يعتزم البنك المركزي المكسيكي التحرك بالتوافق مع أمريكا لتجنب أي انسحاب مفاجئ لرأس المال.