استطلاع: أغلب الألمان يرون أن العلاقات الألمانية الروسية تضررت بصورة دائمة

أظهر استطلاع حديث أن أغلب المواطنات والمواطنين الألمان يرون أن العلاقات الألمانية-الروسية تضررت بصورة دائمة بسبب الهجوم الروسي ضد أوكرانيا.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "السياسة العالمية" أن 71% ممن شملهم الاستطلاع يرون أنه من المستبعد إمكانية عودة العلاقات بين موسكو وبرلين لما كانت عليه قبل بدء الحرب، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر 24% فقط أنهم يعتقدون أنه من الممكن أن تعود العلاقات بعد نهاية الحرب لما كانت عليه من قبل.

وأظهر الاستطلاع اختلافات بين نسب النساء والرجال في تقييم هذا الأمر، حيث رأى 32% من الرجال أن عودة العلاقات أمر ممكن، فيما رأي 17% فقط من النساء ذلك.

وكشف الاستطلاع عن اختلافات أيضا بين المواطنين في شرق ألمانيا وغربها، حيث رأى 81% من الأشخاص في شرق ألمانيا أن العلاقات الألمانية-الروسية تضررت بصورة دائمة حتى بعد نهاية الحرب، فيما رأى 69% فقط من الأشخاص ذلك في غرب ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء استطلاع معهد "فورزا" يوم 9 يونيو الجاري، وشمل الاستطلاع 1005 أشخاص.