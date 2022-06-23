 إيني تؤجل الطرح العام لشركة بلينتود بسبب أوضاع السوق - بوابة الشروق
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إيني تؤجل الطرح العام لشركة بلينتود بسبب أوضاع السوق

ميلانو (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 يونيو 2022 - 11:05 م | آخر تحديث: الخميس 23 يونيو 2022 - 11:05 م

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني تأجيل الطرح العام الأولي لأسهم شركة بلينتود التابعة لها في بورصة يورونكست ميلانو بإيطاليا بسبب أوضاع أسواق المال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الشركة القول إن السوق تدهورت منذ إعلان إيني وبلينتود اعتزامهما تنفيذ الطرح العام يوم 9 يونيو الحالي.

ورغم وجود اهتمام قوي وواسع النطاق من المستثمرين بشركة بلينتود والدعم المهم لاستراتيجيتها، رأت إيني أن التذبذب وحالة الغموض الراهنة التي تؤثر على أسواق المال وتتطلب وقتا أطول للمراقبة.

وأضافت أنها ستواصل مع بلينتود مراقبة أوضاع السوق.

يذكر أن إيني التابعة للدولة تعتقد أن قيمة بلينتود في عملية الطرح ستبلغ حوالي 7 مليارات يورو (4ر7 مليار دولار)، في حين كانت تستهدف في البداية 10 مليارات يورو.

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