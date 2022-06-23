وزير الصحة الألماني يعرب عن تفاؤله تجاه التوصل لاتفاق سريع بالنسبة لإلزام ارتداء كمامات

أعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، عن تفاؤله تجاه إمكانية التوصل لاتفاق سريع داخل الائتلاف الحاكم بألمانيا على إدخال تغييرات على قانون الحماية من العدوى.

وقال لاوترباخ اليوم الخميس لإذاعة ألمانيا، إنه سيتم العمل على 6 نقاط من خطته المكونة من سبع نقاط، موضحا أن المفاوضات المتعلقة بفرض إلزام اراتداء الكمامات ستبدأ عندما يتوفر تقرير الخبراء حول تقييم إجراءات الوقاية من كورونا السارية حاليا، ومن المتوقع أن يتوافر في 30 يونيو الجاري.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إجراء مباحثات حول هذا الأمر في الأول من يوليو القادم، وأكد أنه سيتم التوصل لاتفاق سريع للغاية وبلا ضجة عندما يتوفر هذا التقرير.

وأضاف وزير الصحة الألماني أيضا أنه من المقرر التوصل لاتفاق بشأن أهم الركائز الأساسية للوقاية من كورونا قبل عطلة الصيف، وأكد أيضا أنه يتم إحداث تقدم جيد في الأمر نوعا ما، وأن الأمور تسير على نحو أفضل كثيرا من الأعوام الماضية.