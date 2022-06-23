محاكمة جندي روسي غيابياً بتهمة الاغتصاب في أوكرانيا

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عقدت محكمة أوكرانية، اليوم الخميس، جلسة تمهيدية في أول محاكمة من نوعها، لجندي روسي متهم باغتصاب أوكرانية خلال الغزو.

ووفقاً لملف القضية يواجه ميخائيل رومانوف، غيابياً، تهمتي قتل مدني في العاصمة كييف في9 مارس الماضي واغتصاب زوجته مراراً، وفقا لوكالة رويترز.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق ولم تتمكن رويترز من الوصول للجندي.

وتنفي موسكو المزاعم عن ارتكاب جرائم حرب.

ويُتهم رومانوف باغتصاب امرأة، بعدما قتل هو وجندي آخر زوجها أولكسي، بالرصاص في قرية بوجدانوفكا شمال شرقي كييف.

وطبقاً للقضية غادر الجنديان المنزل بعد ذلك وعادا مرتين في وقت لاحق لاغتصاب الزوجة.

ولم يتسنن التعرف على هوية الجندي الآخر.

وقالت المدعية العامة أوكسانا كاليوس، إن "السلطات الأوكرانية تعتقد أن رومانوف في روسيا حيث لا يمكن القبض عليه، لكن يمكن احتجازه في بلد آخر، إذا أدين".

وأضافت "إذا عبر الحدود، سيقبض عليه ويسلم لأوكرانيا".

وقال مدع عام يعمل في قضايا العنف الجنسي إن تحقيقات تجري "في نحو 50 جريمة مماثلة، لكن من المرجح أن يكون العنف الجنسي الذي ارتكبه جنود روس منذ 24 فبراير الماضي أعلى بكثير".