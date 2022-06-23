نيوزيلندا تحتفل غد بأول عطلة رسمية تعترف بالعام الماوري الجديد

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تحتفل نيوزيلندا بأول عطلة عامة تعترف بوجهة النظر العالمية للماوري غدا الجمعة.

ويتم بالفعل الاحتفال بالعام الماوري الجديد، الذي يعرف بـ " ماتاريكي"، في أنحاء البلاد ولكن تم تمرير قانون مطلع العام الجاري قضى بأن يكون يوم الاحتفال عطلة رسمية.

وماتاريكي هو الاسم الماوري للثريا ويشير إلى مجموعة من النجوم تسطع في في منتصف الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وقالت كيري آلان مساعدة وزير الفنون والثقافة والتراث، إن ماتاريكي هو وقت الوحدة والتجديد والاحتفال والأمل.

وأضافت أن ماتاريكي يقدم لنيوزيلندا فرصة لاستيعاب هويتها الوطنية المميزة، وترسيخ مكانتها كدولة حديثة في المحيط الهادي.

وسوف تشارك رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في مراسم في متحف تي بابا لتدشين العطلة رسميا غدا الجمعة.