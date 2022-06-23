تشاووش أغلو: نشكر إسرائيل على مساعدتها في إطفاء حرائق غابات تركيا العام الماضي

قال وزير الخارجية التركي تشاووش أغلو، إن اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، شدد على أهمية المشاورات بين الجانبين، مشيرًا إلى الحديث حول خطوات محتملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، والاتفاق على عقد اجتماع في شهر سبتمبر أو أكتوبر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي، مساء الخميس، أن الجانبين يبحثان تعزيز التعاون في قطاع التكنولوجيا والسياحة والزراعة، معربًا عن شكره لإسرائيل على مساعدتها في إطفاء الحرائق في تركيا العام الماضي.

وأضاف «إسرائيل أرسلت طائرتين لإطفاء الحرائق شمال جمهورية قبرص»، متابعًا: «نتشاور مع وزارة الغابات والزراعة التركية بشأن مساعدة إسرائيل هذا العام لنا وسنرد عليهم سريعًا، كما أشكرهم على هذه المبادرة».

وذكر أن الوفدين التركي والإسرائيلي الخاص بالطيران المدني، من المقرر أن يلتقيا في الرابع من يوليو المقبل، قائلًا إنهما يرغبان في بدء التعاون البحري سريعًا.

وتابع: «لدينا في قطاع الأمن تعاون وكنا على تواصل مع لابيد بشأن التهديدات الإرهابية ضد الإسرائيليين ونتشارك المعلومات الاستخبارية بين دولتينا، الحديث بين الرئيس الإسرائيلي وأردوغان والتواصل مستمر، لن نسمح بحدوث أي هجمة إرهابية في بلدنا وأعطينا الرسالة الواضحة للإرهابيين».