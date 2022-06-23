ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الخامس في مايو

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة عن بنك كوريا الجنوبية المركزي اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية خلال مايو الماضي وذلك للشهر الخامس على التوالي، مدفوعة بارتفاع أسعار الفحم والنفط والخدمات.

وقالت وكالة يونهاب الكوريةالجنوبية للأنباء اليوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس رئيسي لتضخم المستهلكين، بلغ 24ر119 في مايو، بزيادة 5ر0% من 59ر118 في الشهر السابق، وفقًا للبيانات الأولية من بنك كوريا .

وقفز المؤشر 7ر9% مقارنة بالعام السابق، مسجلا ارتفاعا للشهر الثامن على التوالي على أساس سنوي.

وظلت أسعار الطاقة والمواد الخام مرتفعة بسبب الانقطاعات المطولة للإمدادات الناجمة عن كورونا، والتي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا.