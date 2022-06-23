مخاوف من اندلاع حرب شاملة مع انتهاك روسيا للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي

استدعت إستونيا السفير الروسي الأربعاء بعد أن انتهكت مروحية روسية مجالها الجوي وسط تقارير عن هجمات صاروخية من قبل روسيا ضد جارتها في بحر البلطيق، بحسب ما ذكرته صحيفة "اكسبريس" البريطانية.



ومع اقتراب قمة الناتو، انتهكت روسيا، في خطوة استفزازية للغاية، المجال الجوي لإستونيا بطائرة هليكوبتر لأول مرة.



وتزعم إستونيا أن الأخبار تأتي في الوقت الذي تجري فيه روسيا محاكاة للضربات الصاروخية ضد البلاد يوميًا.



وتأتي هذه الخطوة العدائية مع اقتراب التوترات بين روسيا وجارتها الأخرى في البلطيق، ليتوانيا، من نقطة الانهيار بعد أن منعت ليتوانيا حركة القطارات الروسية عبر البلاد من جيبها في مدينة كالينينجراد على بحر البلطيق.



وصرح المسؤول الكبير بوزارة الدفاع الإستونية كوستي سالم للصحفيين اليوم الأربعاء أن التهديد الروسي "لم يكن على الإطلاق بخطورة ما هي عليه الآن".



واستدعت استونيا السفير بعد أن دخلت طائرة هليكوبتر من طراز مي-8 لحرس الحدود مجالها الجوي لمدة دقيقتين دون إذن بداية الأسبوع.



ادعى سلم أن المروحيات الروسية قامت بعدة انتهاكات أخرى للحدود خلال الأسبوع الماضي.



وجاء في البيان: "إستونيا تعتبر هذا حادث خطير للغاية ومؤسف له يسبب بلا شك توترات إضافية وهو غير مقبول على الإطلاق".



يجب على روسيا أن تتوقف عن تهديد جيرانها وأن تفهم أن ثمن العدوان الذي شنته روسيا على أوكرانيا باهظ بالفعل".