نصف الأسر الجنوب إفريقية حصلت على المنح الاجتماعية في 2021

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ذكرت هيئة الإحصاء في جنوب إفريقيا، أن 51% من الأسر الجنوب إفريقية حصلوا على منح الرعاية في 2021 مقارنة بـ31% في 2003، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وزاد عدد الأفراد الذين تلقوا المنح الاجتماعية إلى 36% في 2021 من 13% في 2003.

وكان مصدر الدخل الأكثر شيوعا للأسر في 2021 هو الأجور والرواتب بنسبة 59%، والمنح الاجتماعية بنسبة 51%.

ولدى جنوب إفريقيا ما يقدر بـ18 مليون أسرة ويبلغ متوسط حجمها 3.34 أفراد.

ونحو ربع الأسر مؤلفة من شخص واحد، بينما 14% من الأسر مؤلفة من ستة أفراد أو أكثر.

وزاد عدد الأسر التي تحصل على الكهرباء إلى 89.3% في 2021 من 76.7% في 2002.

ولدى كل الأسر تقريبا هاتف جوال واحد. ويمكن لأكثر من ثلاثة أرباع الأسر الاتصال بالإنترنت، ولكن 10% فقط لديها القدرة في المنازل على استخدام تقنية "إيه دي إس إل" أو خط المشترك الرقمي غير المتناظر.

ولدى ثلاثة أخماس الأسر الريفية تقريبا إمكانية الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف الجوالة مقارنة بـ74% في أسر المناطق الحضرية.

ويمتلك أقل من ثلث الأسر أجهزة كمبيوتر.

وارتفع عدد الأفراد الذين يغطيهم التأمين الصحي إلى 9.7 مليون من 7.3 مليون في 2002.