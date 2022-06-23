بريطانيا: المزيد من عمال السكك الحديدية يصوتون على تنظيم الإضرابات

أعلن في بريطانيا، اليوم الخميس، أن المزيد من عمال السكك الحديدية في البلاد، سيصوتون على تنظيم المزيد من الإضرابات، مما يهدد بحدوث اضطرابات جديدة على مدار فصل الصيف.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أرسلت رابطة موظفي النقل "تي إس إس إيه" إشعارا بالتصويت على الإضراب لعشرات العمال في شركة "ترانز بيني إكسبريس" لخدمات السكك الحديدية لاستطلاع آراءهم فيما يتعلق بتنظيم إضراب، وإجراءات مماثلة دون الإضراب، في إطار نزاع بشأن الرواتب، ظروف العمل والأمان الوظيفي.

وتطالب الرابطة بضمانات لعدم حدوث عمليات تسريح تعسفية خلال عام 2022، أو تغييرات لم يتفق عليها للشروط والأحكام، وإقرار زيادة في الأجور في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع يوم 29 يونيو وينتهي منتصف يوليو، وبذلك فإن أول فرصة للإضراب هو السابع والعشرين من يوليو.