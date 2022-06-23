الاتحاد الأوروبي يدعو لحشد المساعدات الدولية لضحايا زلزال أفغانستان

دعا الاتحاد الأوروبي إلى حشد المساعدات الدولية لمساعدة الأفغان الذين فقدوا ذويهم ومنازلهم جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد أمس؛ وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس: "أن النطاق الكامل لعدد الضحايا والأضرار التي سببها الزلزال لا يزال غير معروف، لكن التقارير الأولى تشير إلى أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم وأصيب عدد أكبر بكثير".

وأوضح البيان أن الزلزال وقع بينما تواجه أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع احتياجات إنسانية واسعة النطاق ونزوح وأزمة غذائية حادة.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع الشعب الأفغاني وسيقدم المساعدة للمحتاجين، كما أنه سيظل، من خلال مكتب الشئون الإنسانية التابع له في البلاد، على اتصال دائم بالشركاء في المجال الإنساني لتقديم كل الدعم التشغيلي اللازم.