إستونيا: أوكرانيا لديها فرصة سانحة لتنفيذ إصلاحات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

صرحت رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، اليوم الخميس، بأن لدى أوكرانيا "فرصة سانحة" لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وإذا ما قرر قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم منح أوكرانيا صفة الدولة المرشحة، فإنها ستصبح مطالبة بتنفيذ إصلاحات في مجالات الاقتصاد، وتعزيز سيادة القانون والحقوق الأساسية، ومكافحة الفساد وحكم الأوليجاركية.

وفي كلمة في بروكسل على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، شبهت كالاس وضع أوكرانيا الحالي بتاريخ إستونيا الحديث، باعتبار أنهما كانتا ضمن الاتحاد السوفيتي.

وقالت: "عندما استعدنا في إستونيا استقلالنا، كانت هناك إرادة سياسية قوية.. لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، للتخلص من النمط السوفيتي في إدارة البلاد، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق سيادة القانون، وغير ذلك".

وفي إشارة إلى عملية الانضمام، التي عادة ما تكون مطولة، لفتت إلى أن "وضعية المرشح أمر، وعملية الانضمام هي بالطبع أمر آخر".