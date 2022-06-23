مستشار ألمانيا: القمة الأوروبية اليوم لقاء تاريخي

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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا في مستهل قمة أوروبية، اليوم الخميس، إلى منح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي.

ووصف شولتس قمة اليوم بأنها لقاء "تاريخي" لرؤساء دول وحكومات دول التكتل.

ودعا المستشار إلى إدخال إصلاحات لإتاحة الفرصة لضم أعضاء جدد للاتحاد.

وشدد شولتس على ضرورة أن يجعل الاتحاد الأوروبي نفسه "قابلا للتوسع"، وأوضح أنه يندرج ضمن ذلك إلغاء مبدأ الإجماع فيما يتعلق باتخاذ بعض القرارات.

يذكر أن المفوضية الأوروبية أوصت بإعلان أوكرانيا وجمهورية مولدوفا رسميا على أنهما مرشحتين للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وسوف يتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي (27 دولة) اليوم قرارا في هذا الشأن.

والموافقة أمر مرجح للغاية.