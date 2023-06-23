ساوث ويست للطيران تتوصل لاتفاق مبدئي مع الفنيين الميكانيكيين وموظفين آخرين

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قالت شركة ساوث ويست ايرلاينز الأمريكية للطيران ونقابة الميكانيكيين والعاملين المعنيين بها اليوم الجمعة إنهما توصلتا لاتفاق مبدئي.

وقالت جمعية تجمع ميكانيكيي الطائرات "أيه إم إف أيه" إنه فى حالة المصادقة على الاتفاق من جانب الأعضاء فإن هذا الاتفاق سيعزز من موقف الفنيين الميكانيكيين المختصين بصيانة الطائرات بالشركة بحيث يحصلون على أعلى تعويضات بالصناعة.

ويشمل الاتفاق أكثر من 2800 ميكانيكي وموظفين معنيين بشركة ساوث ويست، التي تضم فنيي صيانة الطائرات ومفتشين ومراقبي الصيانة ومدربين.

وقالت الجمعية إنها ستنقل تفاصيل الاتفاق والجدول الزمني للتصويت، مباشرة إلى أعضائها.