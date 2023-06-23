رائدا فضاء روسيان ينفذان مهمة سير في الفضاء لأكثر من ست ساعات

خرج رائدا فضاء روسيان يوم الخميس من محطة الفضاء الدولية للسير في الفضاء لمدة ست ساعات لتركيب معدات.

وأظهر بث مباشر من وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" رائدا الفضاء سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين وهما يستعيدان العديد من حزم التجارب من وحدات "زفيزدا" و"بيوسك" وتركيب معدات الاتصالات خارج الموقع الفضائي.

وقالت وكالة ناسا إن رائدي الفضاء أكملا السير في الفضاء في الساعة 2048 بتوقيت جرينتش بعد 6 ساعات و24 دقيقة.

وكانت هذه هي المرة السابعة التي يعمل فيها بروكوبييف على السطح الخارجي لمحطة الفضاء الدولية، وفقا لروسكوزموس ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بينما كانت خامس عملية سير في الفضاء لبيتلين.

ووصل رائدا الفضاء ، جنبا إلى جنب مع رائد فضاء ناسا فرانك روبيو، إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة سويوز الروسية في 21 أيلول/سبتمبر 2022. ومن المقرر أن يعودا إلى الأرض في وقت لاحق من هذا العام بعد أن تسببت الأضرار التي لحقت بكبسولتهما في تمديد غير مقرر لمهمتهما.