الهند وأمريكا تتفقان على إنهاء 6 نزاعات تجارية في منظمة التجارية العالمية

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اتفقت الولايات المتحدة والهند على إنهاء 6 نزاعات تجارية عالقة بينهما في منظمة التجارية العالمية.

كما وافقت الهند على إلغاء رسوم جمركية ثأرية فرضتها على عدد من المنتجات الأمريكية.

وأعلنت كاثرين تاي الممثلة التجارية للولايات المتحدة، القرار المهم الذي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية الأمريكية - الهندية بعد لقاء رئيس الوزاء الهندي ناريندرا مودي بالرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يساعد هذه الإنجاز المصدرين الهنود في الحصول على مميزات ضريبية مهمة.

وقالت تاي في بيان إن خفض الرسوم سيعيد فرص السوق ويوسعها للمنتجين والمصنعين الزراعيين الأمريكيين.

وكانت الهند قد فرضت رسوما على 28 منتجا أمريكيا مثل الحمص والعدس واللوز والجوز والتفاح وحمض البوريك والمواد الكاشفة في التشخيص في رد فعل ثأرى على إجراءات الأمن القومي الأمريكي المتعلقة بالصلب والألومنيوم.