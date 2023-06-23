تيتان تعيد الحديث عن غواصة غرقت عام 1939 واُنقذت في 113 يوما

أثار البحث عن الغواصة المفقودة خلال رحلة استكشافية إلى حطام سفينة تيتانيك، ذكريات حية لامرأة من العاصمة الأمريكية تم إنقاذ والدها من غواصة عسكرية في عام 1939.



كان والد لورين تايلر، قبطان السفينة يو إس إس سكوالوس، وهي غواصة غرقت قبالة سواحل نيو إنجلاند أثناء اختبار الغوص في 23 مايو عام 1939، وتوفي 26 رجلا، لكن نجا 33 منهم، بحسب "إن بي سي واشنطن".



واستطاع القبطان حينها، أوليفر ناكين، أن يسيطر على العدد المتبقي ممن معه في الغواصة، حيث طلب منهم أن يتنفسوا بهدوء لكي لا ينفذ الأكسجين، وقالت لورين: "لم يكن يريد منهم الإنغماس في الشعور بالقلق، لقد طمأنهم بشأن المساعدة التي كان يعلم أنها ستكون في الطريق إليهم لإنقاذهم".



ظل الرجال عالقين في المحيط لعدة أيام في انتظار وصول زورق إنقاذ، وقد شارك تايلر القصة في عام 2001 عندما أعيد تجسيد عملية الإنقاذ في فيلم على شبكة NBC بعنوان "Submerged".



كانت يو إس إس سكوالوس على عمق 240 قدمًا، بعد فشل صمام تحريك هواء المحرك الرئيسي وصب الماء في داخل غرفة المحرك، وتم انتشال جميع الناجين إلى السطح في 4 رحلات متفرقة، واستغرق الأمر 113 يومًا حتى تتمكن البحرية من إنقاذ الغواصة، ولم يتم إعادتها بنجاح إلى الميناء حتى شهر سبتمبر.