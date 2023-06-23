يعود مينا النجار إلى حقبة التسعينيات مرة أخرى ليستكمل قصة نعمان، مع عرض أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل ريفو، الذي يعرض حصريًا على منصة watch it.

وكشفت الحلقات عن طلب نعمان الاستقالة من شركة ياسمين- التي تجسد دورها سارة عبدالرحمن- وأخذ مستحقاته، وحقوقه في مشروع الساحل الذي أخدته منه، ولكنها ترفض استقالته ورفضت أن تعطيه مستحقاته، ووجد نعمان نفسه في موقف صعب بعد أن طلبت منه ياسمين أن يحضر لها العقد الذي وقعه هو وأعضاء الباند مع حسن فخر الدين- محسن محيي الدين- لإنهاء فرص إنتاج فيلم «ريفو».

وفي صيف عام 1998 سافر نعمان برفقة باند ريفو إلى العجمي، في محاولة لاستعادة شهرة الباند وتقديمهم لأغاني جديدة بموسيقي تواكب التغيرات الحديثة في تلك الفترة.