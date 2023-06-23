شرطة جورجيا تحقق في استخدام صورة لرجل أسود للتدريب على الرماية

فتحت جورجيا تحقيقا بشأن إحدى إدارات الشرطة، بعد ما تردد عن استخدام رجال الشرطة صورة لرجل أسود للتمرين على الرماية ، ثم نشروا الحدث، في وقت لاحق، على وسائل التواصل الاجتماعي.



جاء التدريب كجزء من فصل دراسي حول سلامة الأسلحة للمدنيين، استضافته إدارة الشرطة يوم السبت الماضي، في "فيلا ريكا"، على بعد حوالي 30 ميلا غرب اتلانتا، طبقا لما ذكرته قناة "إن.بي.سي.نيوز".



وتمت مشاركة صور المشاركين، وهم يصوبون أسلحتهم إلى صورة بالحجم الطبيعي لرجل أسود، لاحقا، في صفحة إدارة الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).



وفي الصورة المستخدمة للهدف، يرتدي الرجل قبعة صغيرة ويصوب سلاحا ناريا.



وتمت مشاركة لقطات من المنشورات على نطاق واسع وانتقادها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إزالة المنشور الاصلي، منذ ذلك الحين من فيسبوك.