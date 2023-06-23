فينوس ويليامز تودع منافسات بطولة برمنجهام

خرجت الأمريكية فينوس ويليامز من منافسات بطولة "روزثساي كلاسيك" في برمنجهام" من الدور الثاني، وذلك بعد خسارتها أمام اللاتفية يلينا أوستابينكو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعبة الأمريكية البالغة من العمر 43 عاما، قد حققت أفضل فوز لها منذ ما يقارب من أربعة أعوام على حساب الإيطالية كاميلا جيورجي في الدور الأول بالمسابقة يوم الاثنين الماضي رغم معاناتها من إصابة في ركبتها اليمنى.

لكن أوستابينكو، التي سبق لها التأهل لقبل نهائي بطولة ويمبلدون، نجحت في استعادة توازنها وفازت على فينوس 6/3 و5/7 و6/3.

وستلعب أوستابينكو في الدور المقبل مع البولندية بول ماجدلينا فريش، والتي فازت على الرومانية سورانا سرستيا 6/3 و6/7 و6/4، في مباراة تأجلت لمدة ساعتين بسبب الأمطار.

وستلعب البريطانية هاريت دارت مع المصنفة الرابعة الروسية أناستازيا بوتابوفا والتي فازت على الأمريكية كاتي ماكنالي.

وتشهد منافسات دور الثمانية، مواجهة تشيكية خالصة بين المصنفة الأولى باربورا كريتشيكوفا وليندا فروهفيرتوفا البالغة من العمر 18 عاما.

وكانت فروهفيرتوفا قد تأهلت لدور الثمانية، وصعدت برفقتها كريتشيكوفا حاملة لقب بطولة فرنسا، وذلك بعد الفوز على مواطنتها تيريزا مارتينكوفا 6/4 و6/4.