إيني الإيطالية العملاقة للطاقة توافق على شراء مجموعة نيبتون

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أعلنت شركة إيني الإيطالية العملاقة للطاقة، عن خططها لشراء مجموعة نيبتون إنرجي للتنقيب عن النفط والغاز.

وقالت إيني اليوم الجمعة، إنها تريد وشركة فار إنرجي النرويجية، الاستحواذ على المجموعة.

يشار إلى أن نيبتون هي شركة تنقيب وإنتاج مستقلة ذات أصول وعمليات موجهة في مجال إنتاج الغاز بغرب أوروبا وشمال أفريقيا وإندونيسيا وأستراليا.

وأضافت إيني أنها سوف تستحوذ على أصول تشمل المحفظة الكاملة لنيبتون إلى جانب عملياتها في ألمانيا والنرويج.

وقالت الشركة إن أعمال نيبتون العالمية سوف تبلغ قيمتها التجارية نحو 6ر2 مليار دولار.

وسوف تستحوذ فار على العمليات النرويجية مباشرة من نيبتون بموجب اتفاق شراء حصة منفصل.

وتمتلك إيني شركة فار بواقع حصة نسبتها 63%.