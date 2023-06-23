 الأوقاف: الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام.. فيديو - بوابة الشروق
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الأوقاف: الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام.. فيديو


نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 5:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 5:46 ص

قال الشيخ محمد ي وكيل وزارة الأوقاف السابق، إن الأضحية سنة نتقرب بها من الله وهي سنة مؤكدة عن الرسول إذا كان الإنسان قادرا ومستطيعا.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام وذلك طبقا للنصوص القرآنية، قائلا: «بهيمة الأنعام هي الخروق والبقر والأبل وغيرها وليس من الطيور».


وتابع الشيخ محمد كيلاني: «من يستطيع ويقدر على الأضحية فهي سنة ومن لم يستطع فالأعمال بمقاصدها وثبت الأجر بقدر النية».


ولفت وكيل وزارة الأوقاف السابق، إلى أنه يجوز أن يشترك 7 أشخاص في بقرة أو بدنة في الأضحية حسب رأي جمهور العلماء.


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