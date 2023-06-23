مالطا تنحاز إلى حق الجنين فى الحياة

خففت حكومة مالطا، من التغييرات المقترحة على قوانينها الصارمة المناهضة للإجهاض، وذلك بعد ضغوط من النشطاء والكنيسة الكاثوليكية، بل وحتى رئيس البلاد.

وينص الاقتراح الجديد على عدم السماح بالإجهاض إلا في حالة تعرض حياة الأم للخطر وبعد استنفاد جميع وسائل العلاج الممكنة الأخرى فحسب.

وينص الاقتراح أيضا على أن عمليات إنهاء الحياة ينبغي أن يعتمدها ثلاثة أطباء متخصصين على أن يتم تنفيذها في عيادات مرخصة. كما أنه لن يُسمح بإجراء عملية الإجهاض حال اعتقاد الأطباء أن الطفل يمكن أن يعيش خارج الرحم.

وتلغي هذه التغييرات خطة مبدئية تسمح بإنهاء الحمل في الحالات التي تعرض حياة المرأة للخطر، وهو الأمر الذي قال منتقدوه إنه فتح الباب أمام عمليات الإجهاض بحسب الرغبة.

ويجب على الأم، عوضا عن ذلك، حتى يسمح لها بإنهاء الحمل، أن تثبت أن صحتها تواجه "خطراً شديداً قد يؤدي إلى تعرضها للموت" ويتعين على الأطباء أن يشهدوا بأن الجنين لا يمكنه الاستمرار في الحياة خارج الرحم.

يذكر أن قوانين الإجهاض في مالطا هي من بين القوانين الأكثر صرامة في العالم، وسيبقى الإجهاض غير قانوني في جميع الظروف الأخرى ومن بينها الاغتصاب ونكاح المحارم وتشوهات الجنين الشديدة.