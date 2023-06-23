أول تعليق من سيبايوس بعد تمديد تعاقده مع ريال مدريد

علق داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد الإسباني، على تمديد عقده رسميًا مع الميرنجي حتى 2027.

نشر سيبايوس مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقًا عليه:" عندما يرى البعض الصعوبات فقط.. آخرين يبحثون عن الفرصة".

أضاف:" عندما يستسلم البعض.. آخرين لا يتوقفون عن القتال من أجل أحلامنا".

أتم:" متشوق وسعيد للاستمرار أربع سنوات في أفضل نادي في العالم، الحلم يستمر".

وكان ريال مدريد قد أعلن في بيان عبر موقعه الرسمي تمديد عقد سيبايوس، قائلًا:" اتفق ريال مدريد وداني سيبايوس على تمديد عقد اللاعب ليظل مرتبطًا بالنادي حتى 2027".

شارك داني سيبايوس مع ريال مدريد في 120 مباراة على مدار أربعة مواسم، حقق فيها 11 لقبًا، 2 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس العالم للأندية، 2 كأس السوبر الأوروبي، لقب الدوري الإسباني، لقب كأس الملك، 2 كأس السوبر الإسباني.