مودي يصبح ثالث ضيف رسمي خلال فترة بايدن بالبيت الأبيض

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استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الخميس كضيف رسمي بالبيت الأبيض.

وإلى جانب مباحثات ثنائية بين الزعيمين ومؤتمر صحفي، من المقرر أن يلقي مودي كلمة أمام كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، ويحضر حفل عشاء رسمي بالبيت الأبيض.

كان بايدن ومودي التقيا مساء الأربعاء على عشاء غير رسمي.

وترافق الزيارات الرسمية، بخلاف زيارات العمل العادية، بروتوكولات خاصة، كإقامة مأدبة رسمية. ومودي هو الضيف الأجنبي الثالث فقط الذي يحظى بهذا التكريم خلال فترة حكم بايدن.

وسافر الرئيس الفرنسي إيمانونيل ماكرون إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وتلاه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في نهاية نيسان/ أبريل.

وذكر البيت الأبيض مسبقا أن الشراكة مع الهند، واحدة من أهم العلاقات الثنائية في العالم للولايات المتحدة، لأسباب ليس أقلها، الأهمية المتنامية للبلاد على الساحة الدولية.

وقال بايدن إنه مقتنع بأن "العلاقة بين الولايات المتحدة والهند ستكون واحدة من العلاقات المحددة للقرن الـ21".

وأوضح أن الولايات المتحدة والهند "دولتان عظيمتان، صديقتان عظيمتان، قوتان عظميان يمكنهما تحديد مسار القرن الـ21".

وأشار إلى أنه يجب على الجانبين العمل معا وأن يكونا قدوة لمواجهة تحديات القرن.

وتشمل موضوعات الزيارة، التعاون لإشاعة الأمن فى منطقة المحيطين الهاديء والهندي، إضافة إلى التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والطاقة والفضاء. كما سيتم بحث الحرب الروسية على أوكرانيا. وتتخذ الهند حتى الآن موقفا حياديا بشأن هذا الصراع.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت بالفعل عن مجموعة من الشراكات الجديدة قبل وقت قصير من زيارة مودي، مثل بيع طائرات مسلحة مسيرة من طراز (إم كيو – 9 بي) من الولايات المتحدة إلى نيودلهي، والاستثمارات الأمريكية في إنتاج أشباه الموصلات في الهند، والتعاون الجديد في قطاعي الفضاء والتكنولوجيا.

وقال بايدن إن الشركات الهندية أعلنت منذ ذلك الحين عن أكثر من ملياري دولار (82ر1 مليار يورو) في الاستثمارات الأمريكية.

وأوضح أن العلاقات التجارية بين البلدين مزدهرة وتتمتع بـ "إمكانيات لا حدود لها".

وتركز سياسة بايدن الخارجية على آسيا ومنطقة المحيطين الهاديء والهندي، حيث تسعى الولايات المتحدة لمكافحة طموحات الصين بسط نفوذها بالمنطقة. ومضى بايدن بشكل واضح في إتمام شراكات بالمنطقة، مثل، ما يطلق عليه تحالف "كواد" مع الهند واليابان واستراليا.