البنك الأهلي يعبر الطلائع ويتأهل لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

تأهل فريق البنك الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح مساء اليوم الجمعة.

وحقق فريق البنك الأهلي فوزًا صعبًا بركلات الترجيح بنتيجة 8 / 7 أمام نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت على ستاد جهاز الرياضة العسكري مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وسجل فريق طلائع الجيش هدف التقدم في الدقيقة 10 عن طريق لاعبه كريم طارق، قبل أن يدرك هدف التعادل النجم أحمد ياسر، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بالتعادل بهدف لمثله.

ومن المقرر أن يواجه فريق البنك الأهلي نظيره بيراميدز، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.