محلية النواب تتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالإسماعيلية

عقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، اجتماعا مع المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بالمحافظة وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذها للانتهاء منها طبقا للجداول الزمنية المحددة.

رحب محافظ الإسماعيلية برئيس وأعضاء اللجنة، مشيدًا بدورها فى دعم المشروعات الخدمية والتنموية بجميع محافظات الجمهورية.

فيما أكد المهندس أحمد السجينى، أن الإسماعيلية تشهد نقلة نوعية فى تنفيذ كافة المشروعات، خاصة القومية منها مثل أنفاق تحيا مصر، مضيفا أن زيارة اللجنة للإسماعيلية تهدف للتعرف على احتياجات المحافظة فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والتواصل مع الوزارات المعنية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء واستكمال تلك المشروعات لتحقيق النفع والفائدة على أبناء المحافظة.

تضمن الاجتماع عرض فيلما تسجيليا عن تاريخ محافظة الإسماعيلية ونشأتها، وكونها قاطرة التنمية فى مصر، بداية من حفر قناة السويس الجديدة وإنشاء أنفاق تحيا مصر، بجانب إقامة العديد من المهرجانات الشعبية والفنية والثقافية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، استعرضت منسقة مبادرة حياة كريمة، معدلات الأداء والإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري والتي يجرى تنفيذها بمركز ومدينة القنطرة شرق.

واستعرض مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، المشروعات المنفذَة بالمحافظة من يناير ٢٠٢٠ وحتى نهاية العام المالي الجارى ٢٠٢٢-٢٠٢٣، من رصف وتطوير الطرق، إعادة الشيء لأصله، إنشاء عدد من كبارى المشاة بدلا من الصالات على ترعتى السويس والمنايف، إنشاء عدد من الحدائق والمنتزهات العامة، بجانب تطويروإحلال شبكة المرافق وإعادة رصف منطقة المحطة الجديدة بحي أول بمدينة الإسماعيلية.

واستعرض مدير عام الإسكان بالمحافظة، مشروعات المديرية بالإسماعيلية خلال الثلاث سنوات الماضية، وعرض بعض مشروعات الإسكان التي تواجه مشكلات منذ سنوات، خاصة مشروعات إسكان الشباب، والأسواق النموذجية بمدينة القنطرة غرب.

فيما استعرض مدير الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية مشروعات تطوير ورصف وتوصيل مرافق "مياه، صرف صحى، كهرباء، غاز، إتصالات" وعرض حجم الاستثمارات والصادرات وعدد العاملين بالمنطقة والذى يبلغ ٢٧ ألف عامل.

وعرض مدير المنطقة الصناعية الأولى والثانية، الموقف التنفيذى لمشروعات المنطقة الصناعية الأولى والتي بلغت ٧٩ مشروعًا، وعدد المشروعات العاملة والمتوقفة عن العمل ومشروعات تحت الإنشاء، وعرض مدير المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، الموقف التنفيذي للمشروعات بالمنطقة، ما بين مشروعات تعمل فعليا وأخرى تحت الإنشاء، ومشروعات متوقفة عن العمل.

فيما عرض رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية، التى انتهت ودخلت الخدمة بالفعل، والمشروعات الجاري تنفيذها ومشروعات إحلال وتجديد محطات مياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات التى نُفذت ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة".

كما شهد الاجتماع عرض مشروع مصنع تدوير المخلفات بمنطقة أبوبلح وآلية تشغيله، للتخلص من المخلفات بطريقه آمنة والاستفادة من المخلفات عن طريق إعادة تدويرها، طبقًا لأحدث التقنيات المستخدمة فى العالم، وإعادة استخدامها فى العديد من المجالات.

حضر الاجتماع اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعدد من أعضاء لجنة الادارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب عن الإسماعيلية، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، معاون المحافظ للمتابعة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مديري الطرق والنقل، الصحة، الشباب والرياضة، الإسكان، منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالمحافظة، مدير المنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، مدير المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، ممثل مصنع تدوير المخلفات، مدير بوابة الشكاوى بالمحافظة.