سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال محمد مكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، إن الأهلي استحق الفوز خلال مباراة الفريقين، بالدوري.

وتابع مكي في تصريحات تليفزيونية: "تأثرنا بالهدف الذي دخل مرمانا بالخطأ بالبداية، والأمور تأزمت وسوف نبدأ العمل من القسم الثاني".

وأضاف: "حرس الحدود قدم مباراة مميزة أمام الأهلي، وحاولنا الخروج بأقل الخسائر ولكن الموسم منتهى بالنسبة لنا".

واختتم: "بدأنا منذ فترة للتحضير للقسم الثاني لأن الأمور كانت متأزمة للفريق منذ فترة، ونحاول أن تكون تلك المباريات تحضيرًا للموسم المقبل، وسوف أستمر في قيادة الفريق".