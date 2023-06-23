 محمد مكي: «موسم حرس الحدود انتهى منذ فترة.. ومستمر مع الفريق بالقسم الثاني» - بوابة الشروق
الجمعة 23 يونيو 2023 3:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

محمد مكي: «موسم حرس الحدود انتهى منذ فترة.. ومستمر مع الفريق بالقسم الثاني»

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 2:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 2:46 ص

قال محمد مكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، إن الأهلي استحق الفوز خلال مباراة الفريقين، بالدوري.

وتابع مكي في تصريحات تليفزيونية: "تأثرنا بالهدف الذي دخل مرمانا بالخطأ بالبداية، والأمور تأزمت وسوف نبدأ العمل من القسم الثاني".

وأضاف: "حرس الحدود قدم مباراة مميزة أمام الأهلي، وحاولنا الخروج بأقل الخسائر ولكن الموسم منتهى بالنسبة لنا".

واختتم: "بدأنا منذ فترة للتحضير للقسم الثاني لأن الأمور كانت متأزمة للفريق منذ فترة، ونحاول أن تكون تلك المباريات تحضيرًا للموسم المقبل، وسوف أستمر في قيادة الفريق".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك