قال محمد مكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، إن الأهلي استحق الفوز خلال مباراة الفريقين، بالدوري.
وتابع مكي في تصريحات تليفزيونية: "تأثرنا بالهدف الذي دخل مرمانا بالخطأ بالبداية، والأمور تأزمت وسوف نبدأ العمل من القسم الثاني".
وأضاف: "حرس الحدود قدم مباراة مميزة أمام الأهلي، وحاولنا الخروج بأقل الخسائر ولكن الموسم منتهى بالنسبة لنا".
واختتم: "بدأنا منذ فترة للتحضير للقسم الثاني لأن الأمور كانت متأزمة للفريق منذ فترة، ونحاول أن تكون تلك المباريات تحضيرًا للموسم المقبل، وسوف أستمر في قيادة الفريق".