تنفيذي الإسكندرية ينهي استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك

انتهت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية، من استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية عن 37 ساحة صلاة.



واجتمع وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبدالرازق بمديري الإدارات الفرعية في اجتماع طارئ لبحث آليات واستعدادات الإدارات الفرعية لاستقبال العيد، وشكلت مديرية التموين غرفة عمليات مركزية وطرحت اللحوم الطازجة والمجمدة بجميع منافذ التموين، بدأت مديرية الطب البيطري بشن حملات متتابعة على محلات الجزارة.



فيما حظر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.



وسمح الشريف لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.



كما صرح المحافظ لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.



وذكر الشريف أن مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح؛ عقوبتها غلق للمحل لمدة ستون يوم ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ عشرون ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه.



في السياق ذاته، كثفت مديرية الطب البيطري الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة؛ للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وفي حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوما، وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.



وأضاف المهندس محمود القلش ،معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، أنه تم وضع خطة إستقبال عيد الأضحى المبارك وتتضمن توفير اللحوم الطازجة والمجمدة بجميع منافذ التموين بالمحافظة.



وتعرض المجمعات الإستهلاكية لحوم سودانى سعر الكيلو جرام ١٩٥ جنيها لحوم بلدى سعر الكيلو جرام ٢٨٠ جنيها لحوم ضأن مبرد سعر الكيلو جرام ٢٤٠ جنيها لحوم برازيلي مجمد سعر الكيلو جرام ١٧٠ جنيها.



وتتوافر الدواجن البرازيلى المجمدة بأسعار حسب الوزن و هي دواجن وزن واحد كجم بسعر ٨٥ جنيها، دواجن وزن ١١٠٠ جرام بسعر ٩٣.٥٠ جنيها، دواجن وزن ١٢٠٠ جرام بسعر ١٠٢ جنيه، دواجن وزن ١٣٠٠ جرام بسعر ١١٠.٥٠ جنيه.



كذلك توافر جميع السلع الغذائية مثل الأرز والمكرونة والسكر والزيوت والسمن والصلصة والدقيق والشاي والصابون والمنظفات وغيرها بكميات وغيره وأسعار تنافسية.



أما المخابز البلدية أعلن القلش توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدي خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التي ستحصل على تصريح بأجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي.



وشدد على التأكد من توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.



ومن حيث محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز قال القلش إنه تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة والمعلن عنها.