أسباب حيوية تجعل الإحماء ضروريا قبل التمرين

في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من حالات النوبات القلبية القاتلة في صالات الألعاب الرياضية، مما أدى إلى نقاش حول عادات الصالة الرياضية التي يتبعها الناس، حيث أن هؤلاء الأشخاص الذين بدا أنهم يتمتعون بصحة جيدة ولياقة بدنية جيدة ولديهم روتين منتظم في صالة الألعاب الرياضية تعرضوا لنوبات قلبية مفاجئة، وذلك بسبب قلة الإحماء قبل التمرين.

لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول أهمية الإحماء لأولئك الذين يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية

* يؤهلك للتمرين

يهيئ الإحماء جسمك للتمرين المكثف، حيث يسمح للجسم بالانتقال تدريجيًا من حالة الراحة إلى المتطلبات الأعلى للتمارين الرياضية، ويحافظ أيضا على الزيادة التدريجية في معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجة حرارة الجسم الأساسية تزداد، مما يعد الجسم والنظام للنشاط البدني.

* يحسن حركة المفاصل

أكدت الدراسات أن الحصول على 15 دقيقة من الإحماء يمكن أن يجهز مفاصلك للجلسة القادمة من النشاط المكثف، بينما يمكن أن يؤدي البدء المفاجئ في تمرين ثقيل إلى زيادة خطر الإصابات المحتملة في العظام والمفاصل.

*يزيد من مرونة العضلات

يزيد الإحماء من درجة حرارة الجسم تدريجيًا، حيث تزيد درجة حرارة الجسم المرتفعة من توصيل الأكسجين للعضلات وبالتالي تزيد من قدرة الجسم على القيام بتمارين شديدة التأثير.

*يحسن أداءك

الإحماء ينشط الجسم ويحسن مرونة العضلات ويعزز قدرة الفرد على أداء تمارين عالية التأثير.

*يقلل من مخاطر الإصابة

بدون جلسة إحماء مناسبة يزداد خطر الإصابة، حيث يتم وضع الجسم فجأة في العمل بكثافة، ولكن يستهلك الإحماء قوة الجسم تدريجيًا ثم يضعه في القيام بأنشطة ثقيلة وبالتالي يقلل من خطر إصابة المناطق الحساسة مثل المفاصل.

* كيف يتم الإحماء بشكل صحيح قبل التمرين؟

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تجهيز نفسك للصالة الرياضية؛ ولكن من عمليات الإحماء الشائعة هي المشي السريع والصعود والنزول على الدرج والركض وتقلبات الذراع والاندفاع والقرفصاء.