الشرطة الليتوانية لن تحقق في الادعاءات ضد فرقة رامشتاين الألمانية

قال المدعي العام اليوم الجمعة، إن الشرطة الليتوانية لن تحقق في المزاعم التي أثيرت في أعقاب حفل موسيقي لفرقة الميتال الألمانية رامشتاين في العاصمة فيلنيوس.

وأكد المكتب، في بيان، أنه لن يتم فتح أية تحقيقات ضد الفرقة أو أي أشخاص آخرين.

وبعد حفل فرقة رامشتاين في فيلنيوس في 22 مايو، وجهت امرأة من أيرلندا الشمالية اتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ربما تعرضت للتخدير والإصابة في محيط الحفل.

ووفقا لمكتب المدعي العام، استجوبت الشرطة المرأة وشاهدا وحللت البيانات والوثائق من أجل توضيح الظروف.

وجاء في بيان المكتب إنه بعد تقييم جميع البيانات التي تم الحصول عليها أثناء محاولة توضيح الظروف، "لم يتم تحديد أي دليل واقعي موضوعي من شأنه أن يثبت حقيقة أن مقدمة الطلب تعرضت بالفعل للعنف الجسدي أو الإكراه العقلي، أو أي أفعال قسرية ذات طبيعة جنسية، أو أنها أجبرت على استخدام المواد المخدرة، أو تعرضت للسرقة".

ويمكن استئناف قرار المدعي العام.

وكان حفل فرقة رامشتاين في فيلنيوس في أواخر مايو بمثابة بداية جولتها الأوروبية الحالية.

وبعد وقت قصير، وجهت المرأة الأيرلندية الشمالية ثم العديد من النساء الأخريات- بعضهن مجهولات- اتهامات ضد قائد الفرقة "تيل ليندمان" . ووصفت النساء أوضاعا وجدن بعضها مخيفا.

وقالت بعضهن إنه تم اختيارهن وتوظيفهن خلال حفلات موسيقية وإنهن سئلن عما إذا كن يردن الحضور إلى حفلة ما بعد العرض. ووفقا لبعض النساء، وقعت أفعال جنسية أيضا.

ونفى ليندمان الاتهامات الموجهة إليه وعين محامين. وأصدر محامياه، سيمون بيرىجمان وكريستيان شيرتز، بيانا حول هذه المسألة في بداية يونيو الجاري.

وقال البيان: "وجهت العديد من النساء اتهامات خطيرة ضد عميلنا في شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة على إنستجرام وتويتر ويوتيوب".

وأضاف البيان: "على سبيل المثال، لقد ترددت مزاعم بشكل متكرر بأن النساء في حفلات رامشتاين تم تخديرهن بمساعدة سوائل مخدرة أو الكحول من أجل تمكين عميلنا من ممارسة أفعال جنسية ضدهن، هذه الادعاءات بلا استثناء غير صحيحة".