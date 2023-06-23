تعتزم وزارة الطاقة الأمريكية منح قرض بقيمة 2ر9 مليار دولار لمشروع مشترك بين فورد موتور وشركة "إس كي أون" الكورية الجنوبية لصناعة البطاريات لمنشآت إنتاج البطاريات لهما في كنتاكي وتينيسي، وهو قرض ضخم يقترب مع 4ر11 مليار دولار تستثمرها الشركات نفسها في المشروع.

ويمثل هذا أهم دعم حكومي مباشر لشركة سيارات منذ عمليات الإنقاذ خلال فترة الركود الكبير وهو أكبر قرض منفرد قدمته وزارة الطاقة على الإطلاق، وفقا لصحيفة "ذا ديترويت نيوز".

يأتي ذلك في الوقت الذي تهدف فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وشركات صناعة السيارات إلى زيادة إنتاج السيارات الكهربائية بسرعة في محاولة للتنافس مع الصين، التي تهيمن حاليا على سوق السيارات الكهربائية العالمية.

وسيدعم القرض المقدم إلى"بلو أوفال إس كي" المرافق الثلاثة الجديدة للمشروع، واحدة في تينيسي واثنتان في كنتاكي، والتي ستنتج بطاريات السيارات الكهربائية.

وقدرت فورد أن المشاريع ستوفر 11 ألف وظيفة وتقول وزارة الطاقة إنها ستوفر أكثر من 120 جيجاوات ساعة من إنتاج البطاريات في الولايات المتحدة سنويا.

وقالت وزارة الطاقة إن القرض سيدعم "أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتصنيع المحلي للتقنيات التي تعتبر ضرورية للوصول إلى مستقبل الطاقة النظيفة والنقل"، مضيفة أن توسيع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية المحلية أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف الإدارة المتمثل في أن تكون مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 50% كهربائية بحلول عام 2030.