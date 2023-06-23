الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية على قرى فلسطينية

أدانت دولة الإمارات اليوم الجمعة، بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية، على عدد من القرى الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).



ودعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها السلطات الإسرائيلية إلى "خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية".



وطالبت بمحاكمة من قام بالتصعيد بشكل شفاف ومحايد ومنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية.



وشددت الوزارة على أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف تصاعد التوتر و الدفع بإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.



وأكدت ضرورة وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.