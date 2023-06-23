العقوبات الأوروبية الجديدة بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا تستهدف شركات صينية أقل

دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن حرب روسيا في أوكرانيا، التى ركزت على التصدي للتحايل على القيود، حيز التنفيذ اليوم الجمعة، ولكنها استهدفت شركات صينية أقل من المخطط.

وأفاد بيان صحفي بأن الجولة الحادية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تشتمل على إمكانية تقييد صادرات معينة لدول يتم من خلالها شحن المنتجات المفروض عليها عقوبات لتصل إلى وجهتها النهائية في روسيا، لتتجنب قيود التصدير المباشرة.

وهناك 87 شركة إضافية معرضة الآن لقيود أكثر صرامة على الصادرات لقطع التكنولوجيا المتقدمة والسلع التي يمكن أن تستخدم في عسكريا ومدنيا بسبب المخاوف من التحايل.

وتعمل الشركات الجديدة التي استهدفتها العقوبات، من أوزبكستان والإمارات العربية المتحدة وسوريا وأرمينيا والصين، وضمت القائمة النهائية ثلاث شركات فقط تتخذ من الصين مقرا لها.

واقترحت المفوضية الأوروبية في البداية فرض عقوبات على مزيد من الشركات الصينية، وهو ما أدى على مخاوف من جانب دول الاتحاد الأوروبي بشأن احتمالية حدوث إجراءات انتقامية من أكبر شريك تجاري للتكتل.