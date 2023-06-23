أفادت مصادر مطلعة بأنه من المقرر أن تعزز الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حجم الأموال لتمويل شحنات الأسلحة لأوكرانيا بواقع نحو 50 %، ولكن المجر لا تزال تعترض خطط تخصيص المزيد من الأموال لأوكرانيا.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إضافة 5ر3 مليار يورو أخرى (8ر3 مليار دولار) لمرفق السلام الأوروبي الذي تبلغ موازنته حاليا نحو 9ر7 مليار يورو. ويعوض المرفق الحكومات عن الشحنات العسكرية لأوكرانيا، ويستخدم أيضا في دعم دول أخرى.

وجرى تخصيص أغلب رأسمال الصندوق بالفعل للمساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي.

ولكن وفقا لمصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها حيث تناقش مسائل حساسة، تعترض المجر على حزمة ثامنة قدرها 500 مليون يورو لكييف بسبب قرار أوكرانيا لإضافة مصرف مجري على قائمة توصم الشركات التي تواصل القيام بأعمال في روسيا.

ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي على الإجراء الأسبوع الجاري ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية التكتل لتوقيع الخطط عندما يلتقون في لوكسمبورج يوم الإثنين المقبل.