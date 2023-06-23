ألمانيا تعتزم بناء نصب تذكاري في برلين لـ «شهود يهوه»

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من المقرر أن يتم بناء نصب تذكاري في برلين لـ "شهود يهوه" الذين تعرضوا للاضطهاد والقتل من قبل النظام النازي.

وصوت البرلمان الألماني (البوندستاج) يوم الخميس بالإجماع على اقتراح الحكومة الائتلافية وحزبي المعارضة :الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.

وسيقام النصب التذكاري في حديقة تيرجارتن في برلين .

في ثلاثينيات و أربعينيات القرن العشرين، تعرض شهود يهوه للاضطهاد لأنهم لم يعترفوا بسلطة الحكام النازيين، ولم يؤدوا التحية النازية ولم يرسلوا أبنائهم إلى شباب هتلر (منظمة شبه عسكرية تابعة للحزب النازي).

وتم ترحيل الآلاف وسجنهم وتعذيبهم، ولقي ما لا يقل عن 1700 من أفراد الطائفة الدينية حتفهم.

وقالت المفوضة الاتحادية الألمانية للثقافة كلوديا روث: "لقد تعرضوا للاضطهاد والمضايقة والسجن والقتل بسبب دينهم".

وأوضحت أن النصب التذكاري يجب أن يضمن "أنهم لن يكونوا ضحايا منسيين للاشتراكية القومية".