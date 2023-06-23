بينالي فينيسيا للفنون 2024 يركز على موضوع «الغربة»

تركز النسخة الستون من بينالي فينيسيا للفنون، والمقرر أن تبدأ في أبريل 2024، بشكل أساسي على مواضيع الهجرة وتجربة المنفى و"الغربة".

وقال أمين المعرض أدريانو بيدروسا، ورئيس البينالي روبرتو سيكوتو، مساء الخميس، إن ما يعكس ذلك، أن عنوان هذا الحدث المقام في المدينة الواقعة شمالي إيطاليا هو "استرانيري أوفنك - الأجانب في كل مكان".

ووفقا للمنظمين، فإن كونك أجنبيا وشعورك بالغربة سيلعب دوراً مهماً في المعرض.

وقال بيدروسا البرازيلي المولد: "أينما ذهبت وأينما كنت، ستلتقي دائما بالغرباء. هم / نحن في كل مكان، بغض النظر عن مكان وجودك، فأنت في الأساس دائما غريب".

ويستحضر العنوان سلسلة من المنحوتات التي بدأتها في عام 2004 مجموعة كلير فونتين المولودة في باريس ومقرها باليرمو ، والتي صاغت شعار "الأجانب في كل مكان".

وهو أيضا اسم المجموعة التي مقرها تورينو التي حاربت العنصرية في إيطاليا في أوائل العقد الأول من القرن الحالى.

وسيستمر المعرض الفني من 20 أبريل إلى 24 نوفمبر 2024 في جيارديني وأرسنال ومواقع أخرى في فينيسيا.