قصف متبادل بين القوات السورية وفصائل المعارضة

شهدت مناطق شمال غرب سوريا، اليوم الجمعة، تصعيدا هو الأعنف منذ مطلع العام الحالي بين القوات الحكومية السورية والروسية من جهة وفصائل المعارضة من جهة أخرى سقط خلالها قتلى وجرحى.

وأكد مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "شنت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) أسقطت طائرات مسيرة قذيفتين على مدينة القرداحة في ريف محافظة اللاذقية الشمالي الشرقي مما أدى لمقتل شخص وإصابة آخر بجروح".

وأضاف المصدر أن "سيدة مسنة أصيبت بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية على مدينة سلحب بريف حماة الغربي والتي شيعت اليوم ثلاثة أشخاص قتلوا في قذائف أطلقتها طائرات مسيرة تابعة لجبهة النصرة على مدينة سلحب".

من جهته، أكد قائد عسكري في الجيش الوطني، أن فصائل المعارضة ردت اليوم بواسطة فوج المدفعية على القصف الجوي الذي نفذته طائرات روسية وقصف مدفعي من القوات الحكومية السورية على مناطق ريف إدلب الجنوبي ودمرت موقعا للقوات الحكومية في قرية كرسعة جنوب شرق محافظة إدلب وإصابة ثلاثة عناصر من القوات الحكومية السورية، كما قصفت فصائل المعارضة مواقع القوات الحكومية السورية في مناطق محافظة حماة وإدلب دون تحديد عدد المصابين.

واعتبر المصدر أن "القصف الذي نفذته فصائل المعارضة يأتي ردا على قصف القوات الحكومية لمناطق سيطرة المعارضة وحرق مساحات واسعة من حقول القمح والشعير، ومحاربة المدنيين في أرزاقهم".

ويأتي التصعيد الذي تشهده مناطق إدلب وحماة بين القوات الحكومية بعد أيام من عقد مؤتمر أستانا واللقاء الذي جمع وفد الحكومة السورية مع وفد المعارضة".