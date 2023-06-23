محكمة روسية ترفض استئناف الصحفي الأمريكي جيرشكوفيتش بالإفراج عنه قبل المحاكمة

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رفضت محكمة في موسكو اليوم الخميس استئناف الصحفي الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال، إيفان جيرشكوفيتش، الذي ألقي القبض عليه لاتهامات بالتجسس، للإفراج عنه من الحجز.

وأيدت المحكمة حكم حجزها الأولي للصحفي الأمريكي، حسبما ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء.

وذكرت الصحيفة أن جيرشكوفيتش، 31 عاما، ابتسم لفترة بسيطة لدى دخوله قاعة المحكمة مرتديا قميصا داكن اللون وسروال جينز.

كما كانت سفيرة الولايات المتحدة لدى موسكو، لين تريسي، من بين الحضور.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن الولايات المتحدة طلبت مرة أخرى الوصول القنصلي إلى جيرشكوفيتش.

وأضاف ريابكوف أن "هذا قيد النظر الآن ".

وقال مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، لتليفزيون "سي إن إن" إن قرار المحكمة "شائن" لكنه لم يكن مفاجأة.

وأضاف كيربي: "توقعنا تماما أن يرد الروس بهذه الطريقة ويحاولون إبقاءه رهن الاحتجاز".

وقال إن الحكومة الأمريكية تضغط من أجل تمتع جيرشكوفيتش بخدمات قنصلية أكبر وإعادته لأرض الوطن إن أمكن.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن جيرشكوفيتش جمع معلومات سرية عن المجمع الصناعي العسكري لصالح وكالات أمريكية.

وترفض الصحيفة الأمريكية تلك الاتهامات وتؤكد أن جيرشكوفيتش كان يتابع عمله الصحفي بموجب اعتماده من وزارة الخارجية الروسية.

كما انتقدت الحكومة الأمريكية بشدة اعتقال جيرشكوفيتش وطالبت بإطلاق سراحه على الفور.

وكان القضاء الروسي قد حدد في الأصل فترة الاحتجاز على ذمة القضية حتى 29 مايو، لكن جرى تمديدها حتى نهاية أغسطس.

وفي حالة إدانته، يواجه الصحفي الأمريكي من أصول روسية عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

وأدت القضية إلى زيادة التوتر في العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وموسكو.