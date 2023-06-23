 ألمانيا تبقي على قيود زراعة كروم العنب لحماية صانعي النبيذ من انخفاض الأسعار - بوابة الشروق
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ألمانيا تبقي على قيود زراعة كروم العنب لحماية صانعي النبيذ من انخفاض الأسعار

برلين (د ب أ)
نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 10:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 10:10 ص
قررت ألمانيا، عدم رفع القيود المفروضة على زراعة كروم العنب، كإجراء لحماية صانعي النبيذ من انخفاض الأسعار.
وقرر البرلمان الألماني (البوندستاج)، مساء الخميس، تمديد اللائحة التي تحد من توسيع مساحة زراعة الكروم في ألمانيا بحيث لا تزيد عن 3ر0% سنويا.

ولا يزال هذا الإجراء، الذي سيظل ساريا حتى عام 2026، يتطلب موافقة البوندسرات، الغرفة العليا في البرلمان الألماني.

ومنذ عام 2016، ظلت ألمانيا بالفعل دون شروط الاتحاد الأوروبي، التي تسمح بزيادة مساحة مزارع الكروم الوطنية بنسبة 1% سنويا.

ويزرع عنب النبيذ حاليا على مساحة تزيد قليلا عن 100 ألف هكتار في ألمانيا. وأكبر مناطق زراعة العنب الـ 13 في ألمانيا هي راينهيسن وراينلاند بالاتينات.

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