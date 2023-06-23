 خبير سياسي: مرسي كان سكرتير خيرت الشاطر.. و30 يونيو تصحيح مسار (فيديو) - بوابة الشروق
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خبير سياسي: مرسي كان سكرتير خيرت الشاطر.. و30 يونيو تصحيح مسار (فيديو)


نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 1:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 1:19 ص

قال إسلام الكتاتني، الخبير والباحث في شئون حركات الإسلام السياسي، إن محمد مرسي كان بمثابة سكرتير لخيرت الشاطر ومكتب الإرشاد.
وتابع خلال مداخلة هاتفية «جماعة الإخوان الإرهابية تحدت الإرادة الشعبية قبل ثورة 30 يونيو، وكانت تعتقد أنها ستستمر في حكم مصر لمدة 500 عام»، مضيفا «الجيش المصري انحاز للشعب في ثورة 30 يونيو بعد تهديد مرسي بالحرب الأهلية بشكل مباشر وصريح».
وأضاف الخبير والباحث في شئون حركات الإسلام السياسي «الشعب المصري وضع حدا فاصلا لإرهاب جماعة الإخوان الإرهابية في ثورة 30 يونيو بعدما نصب مرسي نفسه إلها على الأرض بالإعلان الدستوري الذي اعترض عليه المصريون».

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