تعليم المنيا تكشف موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن مواعيد اختبارات الدور الثاني لصفوف النقل بجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي العام، والفني والتعليم المهني، والفئات الخاصة، وذلك خلال شهر يوليو القادم.

وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عن مواعيد انطلاق اختبارات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ اعتباراً من ١٥ يوليو، موضحا أن اختبارات الدور الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم ١٥ - ١٨يوليو ٢٠٢٣.

فيما ستعقد اختبارات الدور الثاني للصفوف الأول والثاني الإعدادي من يوم ٢٥ - ٢٠ يوليو ٢٠٢٣، واختبارات الصف الثالث الإعدادي من يوم ٢٤ - ٣١ يوليو ٢٠٢٣، واختبارات الدور الثاني للصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني من يوم ١٥- ٢٠ يوليو ٢٠٢٣.

كما ستعقد اختبارات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي المهني من يوم ٢٥ - ٣١ يوليو ٢٠٢٣، اختبارات الدور الثاني للصفوف الأول والثاني الثانوي من يوم ٢٣ - ٢٩ يوليو ٢٠٢٣.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بالاستعداد التام للامتحانات وتجهيز اللجان بكل الامكانيات قبل بداية الامتحانات بفترة كافية.

وأكد وضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب لأداء الاختبارات في سهولة ويسر وضرورة تطبيق جميع الكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة لسير العملية الامتحانية.