فرقة موسيقية بريطانية ترفض الغناء في دبي بسبب عدم السماح بالتطرق إلى قضية الميول الجنسية

رفضت فرقة ستبس الغنائية البريطانية تقديم عرض موسيق في دبي، بدولة الإمارات، بسبب بند في العقد ينص على عدم السماح لها بالحديث عن الميول الجنسية، بحسب ما قال عضو الفريق الويلزي إيان واتكينز المعروف باسمه الفني أتش.

وتحدث واتكينز إلى موقع تشبنهام برايد، في ويلتشير، عن أنه في وصل إلى مرحلة من حياته تكون فيها الأخلاق أكثر أهمية من "الذهب".

وقال واتكينز، إن أحدا لم يكن يعلم أن فرقة "ستبس" عُرض عليها تقديم عرض في الشرق الأوسط لكنه قال إنه من "المهم" إثارة هذه القضية.

ففي المقابلة التي أجراها مع بوبي بيكارد، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ترانس إن زاستي لدعم العابرين جنسيا، يوم السبت، كشف واتكينز أنه كان "متأثرا للغاية" بشكل لم يمكنه من التحدث بشكل عاجل وقتها وتمنى أن لو كانت لديه "الشجاعة" للتحدث في وقت سابق.

وأضاف: "لقد عُرض علينا هذا الأسبوع عرض وكان ذلك في بلد يوجد فيه الكثير من الاضطهاد، حيث يتم التعامل مع مجتمع الميم (من المثليين والعابرين جنسيا) بطريقة مروعة".

وأضاف أن العقد نص على أنه لا يجب الحديث عن "الميول الجنسية"، ووصف هذا بأنه "يتعارض مع قناعاته في الحقيقة".

وقال "أنا في مرحلة من حياتي الآن حيث أخلاقي وما أسعى لتحقيقه أكثر أهمية من أن أحصل على وعاء الذهب في دبي".