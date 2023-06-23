روسيا: لن نكشف لأمريكا عدد رؤوسنا النووية في بيلاروسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا لن تكشف للولايات المتحدة عن عدد الرؤوس النووية التي تنشرها على أراضي بيلاروسيا أو عن تفاصيل الاختبارات التي تجريها للطوربيد بوسيدون الذي يعمل بالطاقة النووية.



وكشفت موسكو ومينسك، عن أن بيلاروسيا بدأت بالفعل استلام الأسلحة النووية الروسية التكتيكية، أو قصيرة المدى، التي وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علنا بنشرها هناك مع تصاعد التوترات مع الغرب بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".



وقال ريابكوف للصحفيين في مدينة سوتشي جنوب البلاد: "لدي شك كبير في أن يصبح هذا الموضوع محل أي نقاش عام أو إفصاح من جانبنا"، بحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.



وأضاف: "نشرت الولايات المتحدة أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي عدد من الدول الأوروبية على مدى عقود ولا تقدم أرقاما دقيقة أبدا".



ولا تندرج الأسلحة قصيرة المدى ضمن بنود معاهدة "نيو ستارت"، وهي آخر معاهدة متبقية بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من التسلح وتضع سقفا للترسانات النووية الاستراتيجية للدولتين.



وعلق بوتين مشاركة روسيا في المعاهدة: "لكن الجانبين تعهدا بمواصلة احترام الحدود التي تفرضها".