الرئيس الألماني يحذر في قيرغزستان من خطر نشوب صراعات بسبب ندرة المياه

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن اعتقاده أن خطر نشوب صراعات بين بعض الدول على المياه يتنامي، في ظل ندرتها بسبب التغير المناخي.

وخلال زيارته لحديقة الا ارتشا الوطنية في قيرغزستان، قال شتاينماير اليوم الجمعة إنه من الضروري لهذا السبب القيام بأمرين هما "توفير استثمار سياسي يساعد في تسهيل حل الصراعات بين الدول من ناحية، والقيام من ناحية أخرى بمكافحة حاسمة للتغير المناخي في ألمانيا وأوروبا وكل أنحاء العالم لوقف هذه التغييرات".

وبزيارة الحديقة الوطنية، أنهى الرئيس الألماني جولته في وسط آسيا التي استمرت على مدار أربعة أيام استهلها بزيارة كازاخستان واختتمها بزيارة قيرغزستان. وحلق الرئيس الألماني بمروحية فوق نهر جولوبين الجليدي لأخذ فكرة عن تأثيرات التغير المناخي في المنطقة الجبلية هناك التي تصل ارتفاعات جبالها إلى أكثر من 7000 متر.

وتتكون 17% من مساحة الحديقة الوطنية من أنهار جليدية آخذة في الذوبان كما هو الحال بالنسبة لهذا النوع من الأنهار في كل أنحاء العالم.

ورأى شتاينماير أن "ذوبان الأنهار الجليدية الذي يسير بوتيرة سريعة هنا سيفاقم مشكلة دائما ما كانت موجودة ألا وهي توزيع المياه بين دول وسط آسيا" مشيرا إلى أن قيرغزستان تمكنت حتى الآن من إمداد جزء من الدول المجاورة لها بالمياه بسبب كثرة أنهارها الجليدية.

وقال الرئيس الألماني إن بلاده كانت قد بذلت مساعي منذ نحو 15 عاما للمشاركة في التوصل إلى حل لمشاكل التوزيع التي دائما ما كانت سببا في اندلاع صراعات بين دول وسط آسيا.