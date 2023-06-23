دراسة: ألمانيا هي معقل تجارة الدراجات الكهربائية في أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصبحت ألمانيا وفقا لدراسة اقتصادية معقلا لتجارة الدراجات الكهربائية في أوروبا.

ووفقا للدراسة التي نشرت اليوم الجمعة من جانب شركة الاستشارات الاقتصادية "إي واي" حققت تجارة الدراجات الكهربائية مبيعات تقارب 6.2 مليار يورو في ألمانيا في عام 2022، ما يقارب نصف حجم المبيعات (45%) الأوروبية من الدراجات الكهربائية.

وأضافت الدراسة أن الدراجات الكهربائية في ألمانيا تمثل أكثر من 80% من مبيعات الدراجات.

وبالنسبة للأسواق الأوروبية وصلت نسبة مبيعات الدراجات الكهربائية إلى 62 % في عام 2022.

كانت حصة مبيعات الدراجات الكهربائية في هولندا مماثلة لحصتها في ألمانيا، بينما شكلت الدراجات الكهربائية 16% من إجمالي المبيعات في بريطانيا.

وفي فرنسا وصلت الحصة إلى حوالي 60%، وفي إسبانيا تجاوزت النسبة 40%.

ونظرا لارتفاع أسعار هذه الدراجات بشكل ملحوظ عن الدراجات الكلاسيكية، تعد الدراجات الإلكترونية مربحة لصناعة الدراجات، خاصة في ألمانيا.

ووفقا لواضعي الدراسة، من المرجح أيضا أن يستمر الازدهار بسبب الاتجاه نحو دراجات الشحن الكهربية.

في عام 2022 كان ما يقرب من ربع الدراجات المباعة في أوروبا هي دراجات كهربائية، كما وجدت الشركة التي أعدت الدراسة "إي واي" أيضا.

ووفقا لاتحاد صناعة الدراجات فمن المرجح أن تتفوق الدراجات الكهربائية في ألمانيا على الدراجات الكلاسيكية لأول مرة هذا العام.

وقالت الدراسة إن مبيعات الدراجات الكهربائية تضاعفت أربع مرات في هذا البلد منذ عام 2015، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار.